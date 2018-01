To tylko jeden z punktów toczących się rozmów obu Korei. W wiosce rozejmowej Panmundżon uzgodniono też powołanie do życia wspólnej kobiecej drużyny hokeja na lodzie. Takich oznak ocieplenia jest więcej, bo w czasie zimowych igrzysk, które zaczynają się 9 lutego, Korea Północna szykuje ofensywę uśmiechów. Obok sportowców wyśle do drugiej Korei setki kibiców oraz 230 czirliderek, 140-osobową orkiestrę i 30-osobowy zespół taekwondo. Korea Południowa usłyszy też...