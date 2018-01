Abu Bakr al-Baghdadi najpewniej ukrywa się w dolinie Eufratu. Ostatni raz świadkowie widzieli go w syryjskim Abu Kamal w czerwcu. Wyglądał na zmęczonego i przybitego.

Według „Guardiana” agencje wywiadowcze w Iraku i Europie uważają, iż nie jest on zbytnio ruchliwy, odkąd w 2015 r. odniósł rany w nalocie na Szirkat, miasto na południe od Mosulu. Przez ostatnie półtora roku mieszkał w irackim Baadż, stamtąd podróżował najdalej do Abu Kamal (300 km) oraz do Szirkat.

Amerykanie i ich kurdyjscy sojusznicy podejrzewają, że szef ISIS może się ukrywać przy granicy iracko-syryjskiej albo na pustyni bliżej Bagdadu, w okolicy doliny Tharthar. Wszędzie tam są jeszcze odizolowane obszary kontrolowane przez ...