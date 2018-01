Pobudzin był dyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, czyli „czapy” nad wszystkimi programami informacyjnymi telewizji publicznej. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że prezes TVP Jacek Kurski miał zażądać, by przedłużył na nowych, lepszych warunkach umowy „gwiazdom” głównego wydania „Wiadomości” TVP – Danucie Holeckiej i Michałowi Adamczykowi.

40 tys. miesięcznie, roczny okres wypowiedzenia

Nowe umowy na 40 tys. zł plus VAT miesięcznie (czyli jak do tej pory), miały mieć dłuższy, bo aż roczny okres wypowiedzenia. – To miały być kontrakty na trzy lata – mówi nasz informator. – Tak, by po ewentualnych przegranych przez PiS wyborach parlamentarnych w 2019 r...