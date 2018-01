Sundance to?najważniejszy amerykański festiwal poświęcony kinu niezależnemu. Nie znaczy to, że pokazywane są tam wyłącznie produkcje niszowe - wśród zeszłorocznych premier były m.in. typowany do Oscara za najlepszy scenariusz horror "Get Out", nagradzany "Call Me by Your Name" (w Polsce dystrybuowany jako "Tamte dni, tamte noce"), głośny dokument "Ostatni w Aleppo"...