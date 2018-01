Wrażliwość systemu klimatycznego Ziemi to jeden ze Świętych Graali klimatologii. Od wybuchu rewolucji przemysłowej stężenie dwutlenku węgla w atmosferze wzrosło o blisko połowę - z 280 ppm (części na milion) do 407 ppm. W tym samym czasie średnia temperatura Ziemi skoczyła o mniej więcej 1 st. C.

Pytanie, które wszyscy sobie zadają, brzmi: jak bardzo wzrośnie temperatura w warunkach klimatycznej równowagi, kiedy zawartość CO2 w powietrzu wreszcie się podwoi?

Jeden stopień robi różnicę. Gigantyczną

To wcale nie teoretyczne pytanie....