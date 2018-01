K. od kilkunastu lat jest adiunktem na jednej z politechnik. W styczniu jego wypłata będzie o blisko 220 zł na rękę niższa niż do tej pory. W ciągu roku zarobi o co najmniej 2,5 tys. zł mniej. A jego koledzy i koleżanki stracili jeszcze więcej – niektórzy nawet 400 zł netto miesięcznie. Skąd te nagłe obniżki? To efekt zmian w zasadach ustalania kosztów uzyskania przychodów (KUP).

