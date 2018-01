1 ZDJĘCIE Konferencja WOSP po 26. Finale (&Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta)

- Zdrowia życzę na bardzo wygodnym łóżku, których kupiliśmy 8 tys. dla seniorów - zwrócił się do prezesa PiS Jerzy Owsiak, gdy dziennikarze poprosili go o jedno zdanie do Jarosława Kaczyńskiego. Na koncie WOŚP jest już ponad 81 mln zł.