Przyjazd zespołu muzycznego do Korei Południowej to temat dzisiejszego spotkania obu Korei w Panmundżon, wiosce rozejmowej leżącej w strefie zdemilitaryzowanej. Tydzień po wznowieniu rozmów delegacje dogadują tam szczegóły udziału Korei Północnej w igrzyskach zimowych w Pjongczangu, które zaczynają się 9 lutego i potrwają do 25 lutego. W środku kryzysu nuklearnego na Półwyspie Koreańskim Pjongjang, który przyśpiesza z budową broni masowego rażenia i przeprowadza kolejne testy nuklearne oraz...