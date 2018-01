– Po tym, co nam zrobili, Amerykanie już nigdy nie będą dla nas wiarygodnym mediatorem, przecież muzułmanin powinien potrafić uczyć się na własnych błędach – stwierdził palestyński prezydent Mahmud Abbas, nawiązując w ten sposób do jednej z opowieści z życia proroka Mahometa. – Całe to Trumpa „najlepsze porozumienie pokojowe stulecia” to tak naprawdę najboleśniejszy policzek stulecia – dodał, szydząc z bliżej nieokreślonej...