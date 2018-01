AGATA KONDZIŃSKA: Nowy kodeks wyborczy czeka już tylko na podpis prezydenta. Chciałby pan zaapelować o coś do Andrzeja Dudy?

WOJCIECH HERMELIŃSKI: Dobrze by było, gdyby skontrolował go Trybunał Konstytucyjny, choćby w części dotyczącej tego nieszczęsnego X, definiowanego jako co najmniej dwie przecinające się linie.

To jest najważniejsze w ustawie?

– Najgroźniejsze dla wyborców, ale też podczas sprawdzania i liczenia głosów przez komisje, które nie mają przecież narzędzi ani uprawnień, by sprawdzać, jaka była intencja wyborcy.

