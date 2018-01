W 2015 roku Polacy zamówili 1 mln 756 tys. posiłków z dostawą do domu. W 2016 roku było to już 4 mln 333 tys. W pierwszej połowie 2017 roku (od stycznia do czerwca) liczba zamówień wyniosła 3 mln 463 tys. Tak wynika z danych portalu Pyszne.pl.

- Polacy coraz chętniej korzystają z internetu przy zamawianiu...