Biegn帷a na ostatniej zmianie Weronika Nowakowska zn闚 u鄉iecha豉 si od ucha do ucha: - Ciesz si, 瞠 zesp馧 pokaza moc. Mam poczucie dobrze wykonanej pracy, ale wynik to zas逝ga ca貫go zespo逝. Ciesz si, 瞠 jeszcze przed igrzyskami pokaza造鄉y, 瞠 sta nas na walk z najlepszymi. To mo瞠 nie wielki, ale du篡 dzie dla naszej ekipy.

Nowakowska ruszy豉 na tras si鏚ma, 46,8 s za prowadz帷 Szwajcark. Do podium traci豉 nieca貫 p馧 minuty...