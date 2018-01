W błyskawicznym tempie Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o elektromobilności, który ma wymusić przyspieszoną elektryfikację motoryzacji w Polsce.

Projekt tej ustawy rząd premiera Mateusza Morawieckiego przyjął pod koniec 2017 r., a do Sejmu wpłynął on przed tygodniem. We wtorek odbyło się jego pierwsze czytanie. Po pracach w sejmowych komisjach w czwartek ustawę uchwalono.

Głosowali za nią głównie posłowie PiS...