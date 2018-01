A.J. Finn, "Kobieta w oknie", prze. Jacek 真豉wnik, W.A.B., Warszawa (luty)

Nowy rok zas逝篡 na sw鎩 thriller, kt鏎y b璠zie czyta ca造 鈍iat. Wszystko wskazuje na to, 瞠 dorobi si go ju na starcie. Czy jest inna mo磧iwo嗆, skoro Stephen King oblurbowa „Kobiet w oknie” s這wem „nieodk豉dalna”, prawa do t逝maczenia sprzedano do 40 kraj闚, a za mo磧iwo嗆 sfilmowania z g鏎y zap豉ci Hollywood? Tytu nie bez powodu kojarzy si ze 鈍iatowym hitem ostatnich lat „Dziewczyn z poci庵u” Pauli Hawkins.

Zn闚 mamy do czynienia z niewiarygodn narratork – tym razem to Anna Fox zamkni皻a w swym wypasionym domu na Manhattanie...