Pod koniec ubiegłego roku, jeszcze na koniec listopada, dziura w kasie państwa nie przekraczała 2,4 mld zł. To rekordowo mało jak na tę porę roku. Choć danych za cały 2017 rok jeszcze nie ma, to z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że deficyt budżetowy nie przekroczy 30 mld zł. I to mimo że pierwotnie planowano blisko 60 mld zł.

Bieżący rok będzie tylko nieco gorszy....