1 ZDJĘCIE Minister środowiska w rządzie PiS Jan Szyszko podczas konferencji 'Puszcza Białowieska klejnotem dziedzictwa kulturowo przyrodniczego Europy'. Warszawa, 16 lutego 2017 (Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta)

Dewastację, jakiej on i podległe mu Lasy Państwowe dokonali w Puszczy Białowieskiej - przyrodniczym skarbie równym Wielkiej Rafie Koralowej - można porównać do tego, co wyrabiali talibowie i Państwo Islamskie z zabytkami kultury.