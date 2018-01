Sędzia Tuleya wysłał zawiadomienie do prokuratury 3 stycznia br. Gdy go o to zapytaliśmy, w mejlu do redakcji napisał, że nie może ujawnić jego treści: „Zawiadomienie jest odrębnym dokumentem, liczy kilkadziesiąt stron i dotyczy, jak to zostało zapowiedziane na posiedzeniu 18 grudnia 2017 r., przestępstw z art. 233 par.1 kk”. Wspomniany artykuł brzmi: „Kto, składając zeznanie, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Właśnie 18 grudnia sędzia Tuleya nakazał wznowienie śledztwa dotyczącego złamania prawa podczas obrad w Sali Kolumnowej 16 grudnia 2016 r...