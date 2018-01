2 ZDJĘCIA 8.04.2017, Nowy Jork, pochodząca z Salwadoru 6-latka pod Trump Tower na pikiecie poparcia dla robotników-emigrantów. (KENA BETANCUR / AFP/EAST NEWS)

Stany Zjednoczone zakończą w przyszłym roku program ochrony imigrantów z Salwadoru, na podstawie którego mogą oni legalnie mieszkać i pracować w USA. Do Salwadoru będzie musiało wrócić ok. 200 tys. osób. To jeden z najniebezpieczniejszych krajów świata.