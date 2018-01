20 czerwca 2016 r. Piłkarze Legii rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu. Wyruszają do podwarszawskiej Warki, do hotelu Sielanka. Ale trener Jacek Magiera jest w fatalnej sytuacji – brakuje odpoczywających kadrowiczów, nie ma negocjującego transfer rozgrywającego Vadisa Odjidji-Ofoe.

Szkoleniowiec musi się gimnastykować. Zaprasza juniorów, ściąga graczy z wypożyczeń, nawet wiedząc, że w Legii nie zostaną. Musi robić dobrą minę do złej gry...