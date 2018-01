Canan, 14-letnią Turczynkę o ciemnym kolorze skóry, nieznany mężczyzna zaatakował w środę, gdy wracała ze szkoły. Do zdarzenia doszło przy ul. Słupeckiej na warszawskiej Ochocie. Z informacji z nieoficjalnych źródeł wynika, że ok. 40-letni sprawca miał ją szarpać i popychać, krzycząc: „Polska dla Polaków!”. Prokuratura nie ujawnia przebiegu zdarzenia, ale sugeruje, że mógł być to atak o podłożu rasistowskim.

