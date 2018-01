3 ZDJĘCIA Zespół Roan w Chinach na koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. (inspiremedia.pl)

Uwaga, to nie jest egzotyczny news. Zespół Roan jest naprawdę w Chinach porównywany do The Beatles. Właśnie z Jurkiem Owsiakiem oficjalnie grają tam pierwsze koncerty 26. Finału WOŚP