12 dni po przyjęciu do kliniki Centenario 79-letni, rzekomo umierający były prezydent wyjechał z niej na wózku, po czym, machając wesoło zebranym dziennikarzom i gapiom, wstał o własnych siłach, wsiadł do samochodu i odjechał w towarzystwie swego syna Kenjiego oraz eskorty policyjnej do rodzinnej posiadłości w dzielnicy La Molina w Limie.

Przebywając jeszcze w szpitalu, zdążył podziękować prezydentowi Pedrowi Pablo Kuczynskiemu za akt łaski, wezwał zwolenników do mobilizacji, a rodaków...