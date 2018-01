Przywódca Korei Północnej zapowiedział w poniedziałek, że „całe terytorium USA jest w zasięgu naszej broni nuklearnej, a przycisk atomowy znajduje się na moim biurku”, dodając, że to nie groźba, to rzeczywistość. Trump nie puścił mu tej deklaracji płazem – w swojej zwykłej manierze rodem ze szkolnych przerw w podstawówce. „Może by tak ktoś pochodzący z tego wycieńczonego i głodującego reżimu poinformował go, że ja też mam guzik atomowy, ale jest on znacznie większy i potężniejszy niż jego. I do tego mój guzik działa” – odpowiedział na Twitterze prezydent USA.

Kim na razie nie zareagował. Ale wrażenie, że dowódca najpotężniejszej armii świata prowadzi politykę zagraniczną, jakby miał 8 lat i jakby nie chodziło o potencjalną wojnę...