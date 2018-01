Dariusz Wołowski: Wylądował pan w pierwszej serii dokładnie tam, gdzie Richard Freitag. Czy można to było zrobić bezpiecznie?

Kamil Stoch: Deszcz lał cały konkurs. Ale organizatorzy zrobili co można, by było jak najbezpieczniej. Mimo wszystko upadki się zdarzają, każdy z nas to zna. Sami musimy kalkulować ryzyko...