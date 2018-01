6 ZDJĘĆ Zwycięski Kamil Stoch (Fot. Matthias Schrader / AP Photo)

Najlepszy w Oberstdorfie, najlepszy w Garmisch-Partenkirchen, najlepszy w Innsbrucku. Trudno sobie wyobrazić, by Kamil Stoch nie wygrał Turnieju Czterech Skoczni. Pytanie, czy osiągnie to po triumfie we wszystkich czterech konkursach.