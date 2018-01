Film Michała Rogalskiego („Ostatnia akcja”, „Letnie przesilenie”) to kolejny krok w karierze groźnego zespołu metalowego Exterminator.

Zaczęło się w 2010 r. od powieściowego debiutu dziennikarza i satyryka Przemysława Jurka. Jego „Kochanowo i okolice” opowiada o kumplach na tyle dojrzałych, by mierzyć się już z wyzwaniami dorosłości takimi jak dzieci, kredyty hipoteczne i kryzysy małżeńskie, ale na tyle młodych duchem, by chciało im się jeszcze wspólnie pohałasować. W reaktywacji zespołu z lat młodzieńczych chętnie pomogą władze miasteczka, ale nie ma nic za darmo – Exterminator musi włączyć do repertuaru przeboje polskiego rocka i zaprezentować je na festynie...