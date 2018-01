Wybór stolicy Węgier jako pierwszej, w której oficjalną wizytę składa nowy premier Polski, nie jest zaskakujący. Bo choć do tej pory zwykle były to Bruksela albo Berlin czy Paryż, czyli stolice któregoś z najważniejszych krajów UE, to tym razem Budapeszt odgrywa dla Warszawy bardzo istotną rolę w Europie.

Orb?n sprytniejszy od Warszawy

Z Węgrami – krajem, który do niedawna był na cenzurowanym w Unii – ekipę PiS wiąże...