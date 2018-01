O ile rok temu banki masowo podwyższały opłaty – na początku marże kredytów hipotecznych, później wprowadzały opłaty za karty kredytowe, aby w końcu zwiększyć stawki za wyciąganie gotówki z bankomatów - o tyle teraz jest zupełnie inaczej. W nowym roku klienci większości banków mogą spać spokojnie. Zamiast podwyżek opłat za konta lub karty dołączane do rachunków czy wprowadzanie nowych stawek za wypłaty z bankomatów czekają ich... bonusy.

To dobry sposób, aby zmienić utarty schemat i nie pozwolić, żeby to banki zarabiały na nas, tylko my na bankach. Wystarczy szukać promocyjnych ofert bankowych, zakładających zwroty gotówki, ekstra dodatki?czy bony na zakupy za zakładanie kont i kart kredytowych. Na takich promocjach można nieźle zarobić. Haczyki...