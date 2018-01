88 proc. firm zamierza w rozpoczynającym się roku zatrudnić nowych pracowników, a w aż co szóstej rekrutacji poszukiwani będą specjaliści IT - wynika z opublikowanego we wtorek "Raportu płacowego 2018" agencji pracy Hays. Raport zawiera dane płacowej śmietanki - specjalistów i kadry menedżerskiej.

Jednocześnie?89 proc. firm jest zdania, że z pozyskiwaniem nowych pracowników są trudności. Prawie połowa pracodawców (49 proc.) jako przyczynę wskazała brak odpowiednich kandydatów, a 26 proc. - ich zbyt wysokie oczekiwania finansowe. Co czwarty źródło problemów widzi w konkurencji między firmami, które walczą o najlepszych, zaś 1 proc. firm...