„W ostatnich dniach wrogowie Iranu sięgają po rozmaite narzędzia – pieniądze, broń, politykę i wywiad, byle tylko wywoływać problemy w Islamskiej Republice” – żalił się we wtorek najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei na swojej oficjalnej stronie, obiecując jednocześnie, że przemówi do narodu, kiedy „nadejdzie odpowiedni czas”. 78-letni ajatollah zabrał głos po raz pierwszy, odkąd sześć dni temu rozpoczęły się protesty, a jego wystąpienie to dowód, że władze coraz poważniej traktują rozlewające się po kraju protesty.

