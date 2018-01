2 ZDJĘCIA 30.12.2017, zamieszki w Teheranie. (Kyodo/East News)

Dziesięciu uczestników antyrządowych protestów zginęło w niedzielę na ulicach irańskich miast. - Irańczycy mają prawo do protestów, ale nie może to prowadzić do przemocy - mówi prezydent Iranu Hasan Rowhani.