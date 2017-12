1 ZDJĘCIE Koptyjski koścół w Kairze (Mehdi Chebil / Polaris/East News)

Co najmniej dziewięć osób, w tym trzech policjantów, nie żyje po ataku na kościół koptyjski w Heluan, dzielnicy na obrzeżach Kairu. Do zamachu doszło przed przygotowaniami do koptyjskiego Bożego Narodzenia.