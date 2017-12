Ktokolwiek doświadczył upału, wie, jaka jest różnica pomiędzy tym suchym a tym wilgotnym. Ten pierwszy można wytrzymać. Tego drugiego - ja przynajmniej nie wytrzymuję. Bardziej wolę mróz niż piekielny mokry upał.

Powodem tego, że nie znosimy parnego skwaru, jest sposób, w jaki ludzki organizm się schładza. Średnia temperatura ciała zdrowego człowieka to 36,6 st. C. Powierzchnia skóry jest chłodniejsza, ma ok. 35 st. Dzięki temu nadmiar ciepła odpływa z wnętrza ciała i jest oddawany do jeszcze chłodniejszego otoczenia.