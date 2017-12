Zarobek na włosach wcale nie jest łatwy. Aby znaleźć na nie kupca, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, włosy muszą być naturalne i niefarbowane, co w dobie popularności zabiegów chemicznych wcale nie jest takie oczywiste. Po drugie – muszą mieć odpowiednią długość. Firmy skupujące interesują tylko takie włosy, które mają od 40 cm długości. Jeśli wziąć pod uwagę, że włosy rosną średnio 1 cm na miesiąc, oznacza to ich zapuszczanie przez ponad trzy lata.

Nieliczne skupy przyjmują również włosy farbowane albo w przedziale 20-40 cm, ale są one wyceniane dużo niżej. Włosy długości poniżej 20 cm albo silnie zniszczone można sprzedać za to do salonów wykonujących...