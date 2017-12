Janek, siódmoklasista z Poznania, już drugiego dnia świąt zabrał się do odrabiania lekcji. Z samej historii miał zadane osiem stron ćwiczeń, a rodzice zaplanowali na sylwestra wyjazd w góry. – Albo zrobiłby to w święta, albo wcale – rozkłada ręce jego mama Katarzyna. – Od początku roku to tak wygląda, że siódmoklasiści nie wyrabiają się z materiałem na lekcjach, więc mnóstwo zadawane jest do domu. Ale myślałam, że choć na święta będzie lepiej. Nie było.

