Wszyscy pochodzili z Synaju. 15 mężczyzn zawisło we wtorek w dwóch więzieniach na północy kraju – Burdż al-Arab i Wadi al-Matrun. Sąd wojskowy skazał ich za „przyłączenie się do zbrojnych grup i udział w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ataków na personel policyjny i wojskowy na Synaju”. Chodzi o ataki na służby bezpieczeństwa na półwyspie, do jakich doszło w 2013 r...