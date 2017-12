Przedświąteczny tydzień w Peru był prawdziwym politycznym kryminałem. Prezydent Kuczynski stał na skraju przepaści, gdy parlament, gdzie jego partia ma tylko jedną piątą głosów, szykował się do usunięcia go z urzędu. Opozycja pod przewodem Keiko i Kenjiego Fujimorich, dzieci skazanego na 25 lat za zbrodnie przeciw ludzkości byłego prezydenta Alberto Fujimoriego, oskarżała go o branie łapówek od brazylijskiego koncernu Odebrecht,...