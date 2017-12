6 ZDJĘĆ 25.12.2017, Watykan. Papież Franciszek podczas błogosławieństwa Urbi et Orbi. (Fot. Alessandra Tarantino / AP Photo)

- Widzę Jezusa w dzieciach, które spotkałem w Mjanmie i Bangladeszu. Pragnę, by społeczność międzynarodowa nie zaprzestała starań, by godność mniejszości obecnych w tym regionie była odpowiednio chroniona - mówił papież Franciszek w Urbi et Orbi.