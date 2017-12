ONZ alarmuje, że w Kongu wzrasta liczba uchodźców z powodu konfliktu, który objął niemal cały kraj. W ubiegłym tygodniu z kraju uciekło ponad 2,6 tys. osób – pięciokrotnie więcej niż tydzień wcześniej. Większość z nich stanowiły kobiety i dzieci. Wyludniają się całe wioski, w Ugandzie przebywa obecnie ponad 230 tys. kongijskich uchodźców.

4 mln uciekinierów i dzieci żołnierze

Od początku roku w kraju straciło życie ponad 3 tys. osób. Ponad 4 mln musiało uciekać ze swoich domów – z powodu walk rebeliantów z armią rządową. Ofiarą konfliktu padły tysiące dzieci, z których wiele uciekło do dżungli, by uniknąć wcielenia do kongijskich milicji. Według fundacji Thomson Reuters na żołnierzy powoływane są nawet dziesięcioletnie dzieci. Doświadczają okrutnych...