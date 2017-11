- Nigdy nie znalazłem klucza do pokonania Rogera. Naprawdę nie wiem, co zrobię jutro - mówił Goffin po piątkowym zwycięstwie z Dominikiem Thiemem, które dało mu awans do półfinału. - Spróbuję zrobić coś innego, czego jeszcze nie robiłem. Postaram się zagrać najlepiej, jak umiem, i zdecydowanie lepiej niż w Bazylei...