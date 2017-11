1 ZDJĘCIE Nancy Pelosi (Fot. J. Scott Applewhite / AP Photo)

Już tylko głosowanie w Senacie stoi na drodze do przeprowadzenia reformy podatkowej, którą Republikanie reklamują, jako niezbędną do rozruszania gospodarki, a Demokraci krytykują, jako prezent dla najbogatszych. W czwartek Izba Reprezentantów przyjęła projekt reformy, zbieżny z tym, co zaproponował wcześniej prezydent Donald Trump.