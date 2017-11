1 ZDJĘCIE Piotr Bukartyk (Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta)

- To, co robi Piotr Bukartyk w każdy piątek rano, nikomu nie służy, oprócz niego samego. Jest nieszczęściem tej anteny. Czekam, aż pewnego dnia to zrozumie i przestanie tu przychodzić - mówi Wojciech Surmacz, wicedyrektor Trójki. Artysta odpowiada w "Wyborczej", że nadal będzie przychodził do programu Wojciecha Manna.