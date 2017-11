2 ZDJĘCIA Tak może wyglądać nowa planeta - Ross 128 b (ESO / M. Kornmesser)

To planeta podobna do Ziemi - tylko o 35 proc. bardziej masywna. Krąży w "strefie życia" swojej gwiazdy, która nazywa się Ross 128. Jest to jedna z najbliższych znanych nam planet poza Układem Słonecznym, prawdopodobnie nadaje się do zamieszkania, a w dodatku... pędzi w naszą stronę.