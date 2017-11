W sumie o nagrodę powalczy ponad setka gier oraz (po raz pierwszy w historii) kilku e-sportowców. Aż sześć nominacji powędrowało do tytułów Nintendo. Są to: recenzowany przez nas niedawno „Super Mario Odyssey”?oraz „The Legend of Zelda: Breath of the Wild”. Tyle samo szans na statuetkę mają tytuły: „Horizon Zero Dawn”, „Cuphead” i „Destiny 2".

...and the winner is

Gala The Game Awards odbędzie się po raz trzeci i jest kontynuacją Spike Video Game Awards organizowanego w latach 2003-10...