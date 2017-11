– No, dalej, kto da więcej? To duże, silne chłopaki, idealne do pracy na roli – zachwala prowadzący aukcję, trzymając rękę na ramieniu jednego z trzech czarnoskórych młodych mężczyzn. Uśmiechają się z zakłopotaniem, kiedy z niewidocznego tłumu padają kolejne wykrzykiwane po arabsku kwoty, powtarzane przez prowadzącego aukcję. Arbaamija, subumija, czterysta, siedemset… ostatecznie zostają sprzedani za 1,2 tys. libijskich funtów (ok. 400 dolarów) każdy.

Jest silny, będzie kopał aż miło

We wstrząsającym reportażu CNN opisuje aukcje, na których w Libii sprzedawani są migranci z Nigerii, Ghany, Nigru czy Mali...