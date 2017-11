Praworządność w Polsce była w środę tematem już trzeciej debaty plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Europosłowie w środę po południu przyjęli rezolucję (438 głosami "za" przy 152 "przeciw" i 71 wstrzymujących się), która zleca europarlamentarnej komisji LIBE (ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych) przygotowanie raportu o Polsce, który potem ma być podstawą do sięgnięcia po artykuł 7.