Minęło ponad 100 lat, odkąd niemiecki lekarz - dr Alois Alzheimer - opisał chorobę znaną dziś z jego nazwiska. Mimo to leku na to schorzenie nadal nie ma. Można jedynie spowalniać jej rozwój.

Miliarder Bill Gates uważa, że to zmieni. - Wierzę, że istnieje rozwiązanie - powiedział w wywiadzie dla stacji CNN.

I dodawał: - Każdy nowy rodzaj leczenia stanowiłby ogromny postęp w terapii w stosunku do tego, co mamy dzisiaj, ale jednak długoterminowy cel to całkowite wyleczenie.

Choroba Alzheimera kradnie wspomnienia i funkcje poznawcze ponad 47...