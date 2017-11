Jest wrzesień 2016 r., gorący czas w USA, do wyborów prezydenckich zostały tylko dwa miesiące. Donald Trump jr dostaje na Twitterze wiadomość z oficjalnego konta Wikileaks, na którą odpowiada 12 godzin później. To początek trwającej prawie rok korespondencji, za pomocą której Wikileaks chciało nakłonić sztab Trumpa do współpracy. Według brytyjskiego „Guardiana” za twitterowym kontem stoi sam Julian...