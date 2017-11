Rakka, stolica Państwa Islamskiego (Islamic State in Iraq and Syria 13; ISIS), została zdobyta w połowie października przez Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) – 50-tysięczną armię kierowaną przez Kurdów. Szturm poprzedziły cztery miesiące bombardowań, które antywojenni aktywiści porównywali do znacznie mocniej nagłośnionych bombardowań Aleppo przez siły Baszara al-Asada. W jednym zburzonym domu miało zginąć 35 kobiet i dzieci.

– Naloty trwały nieprzerwanie przez 10 godzin – mówi BBC Abu Musab Huthaifa przedstawiany jako były szef wywiadu ISIS. –...