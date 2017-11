10 października prezes IPN Jarosław Szarek wysłał do Moniki Orlik-Arseniuk urzędowe „wezwanie do zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, w myśl których kierownictwo IPN prowadziło w stosunku do pana Andrzeja Arseniuka działania, których celem było odwołanie go z zajmowanych stanowisk”. Szarek ocenia działania Moniki Arseniuk jako „godzące w dobre imię i cześć” oraz „pomawiające” jego i urzędników IPN. Ostrzega też, że żona Arseniuka „naraża się na odpowiedzialność karną i cywilną”, oraz grozi jej konsekwencjami z kodeksu pracy.

